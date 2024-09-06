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Британия предоставит Украине ракеты ПВО более чем на 200 миллионов долларов

6 сентября 2024 09:51
Катерина Османская - Редактор
Военная помощь для Украины — Британия передаст 650 ракет для усиления ПВО
Военная помощь для Украины. Иллюстративное фото: Минобороны Британии
Катерина Османская - Редактор

Великобритания передаст Украине 650 легких многоцелевых ракет LMM Martlet для усиления ПВО на сумму 162 миллиона фунтов стерлингов (более 200 миллионов долларов). Первые поставки ракет должны начаться уже к концу этого года.

Об этом сообщает Минобороны Британии.

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В ведомстве отметили, что министр обороны Великобритании Джон Хили объявит о новых поставках ракет во время участия на заседании Контактной группы по обороне Украины на авиабазе "Рамштайн" в Германии.

"В последние дни мы стали свидетелями трагических последствий неизбирательных ударов России по Полтаве и Львову. Эти новые ракеты британского производства помогут Украине оградить своих людей, инфраструктуру и территорию от жестоких атак Путина", — заявил Хили.

В целом Украина получит 650 легких многоцелевых ракет на сумму 162 млн. фунтов стерлингов (213,13 млн. долларов), которые помогут защитить страну от российских ударных дронов и бомбардировок.

Как известно, пакет вооружения финансируется путем финансового пакета Великобритании для Украины в размере 3 миллиарда фунтов стерлингов в год, а также взносов Норвегии через Международный фонд для Украины (IFU).

Поставки первой партии ракет LMM должны начаться до конца этого года.

Что известно о ракетах LMM Martlet

Martlet — универсальная малогабаритная многоцелевая управляемая ракета Lightweight Multirole Missile (LMM), созданная британским отделением группы Thales. Особенностью LMM Martlet является использование двухканальной системы наведения — лазерной лучевой и инфракрасной на конечном участке наведения.

Такие ракеты отличаются высокой универсальностью и могут запускаться с разных платформ на суше, море и воздухе.

Характеристики ракеты:

  • скорость — 1,5 Маха (около 2,5 тысячи км/ч),
  • дальность — более 6 км,
  • стартовая масса — 13 кг,
  • длина — 1,3 м,
  • диаметр корпуса — 76 мм.

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