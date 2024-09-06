Военная помощь для Украины — Британия передаст 650 ракет для усиления ПВО

Британия предоставит Украине ракеты ПВО более чем на 200 миллионов долларов
Великобритания передаст Украине 650 легких многоцелевых ракет LMM Martlet для усиления ПВО на сумму 162 миллиона фунтов стерлингов (более 200 миллионов долларов). Первые поставки ракет должны начаться уже к концу этого года.
Об этом сообщает Минобороны Британии.
Помощь Украине от Британии
В ведомстве отметили, что министр обороны Великобритании Джон Хили объявит о новых поставках ракет во время участия на заседании Контактной группы по обороне Украины на авиабазе "Рамштайн" в Германии.
"В последние дни мы стали свидетелями трагических последствий неизбирательных ударов России по Полтаве и Львову. Эти новые ракеты британского производства помогут Украине оградить своих людей, инфраструктуру и территорию от жестоких атак Путина", — заявил Хили.
В целом Украина получит 650 легких многоцелевых ракет на сумму 162 млн. фунтов стерлингов (213,13 млн. долларов), которые помогут защитить страну от российских ударных дронов и бомбардировок.
Как известно, пакет вооружения финансируется путем финансового пакета Великобритании для Украины в размере 3 миллиарда фунтов стерлингов в год, а также взносов Норвегии через Международный фонд для Украины (IFU).
Поставки первой партии ракет LMM должны начаться до конца этого года.
Что известно о ракетах LMM Martlet
Martlet — универсальная малогабаритная многоцелевая управляемая ракета Lightweight Multirole Missile (LMM), созданная британским отделением группы Thales. Особенностью LMM Martlet является использование двухканальной системы наведения — лазерной лучевой и инфракрасной на конечном участке наведения.
Такие ракеты отличаются высокой универсальностью и могут запускаться с разных платформ на суше, море и воздухе.
Характеристики ракеты:
- скорость — 1,5 Маха (около 2,5 тысячи км/ч),
- дальность — более 6 км,
- стартовая масса — 13 кг,
- длина — 1,3 м,
- диаметр корпуса — 76 мм.
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