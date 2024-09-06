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Британія надасть Україні ракети ППО на понад 200 мільйонів доларів

6 вересня 2024 09:51
Катерина Османська - Редактор
Військова допомога для України — Британія передасть 650 ракет для посилення ППО
Військова допомога для України. Ілюстративне фото: Міноборони Британії
Катерина Османська - Редактор

Велика Британія передасть Україні 650 легких багатоцільових ракет LMM Martlet для посилення ППО на суму 162 мільйони фунтів стерлінгів (понад 200 мільйонів доларів). Перші постачання ракет мають розпочатися вже до кінця цього року.

Про це повідомляє Міноборони Британії.

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У відомстві зазначили, що міністр оборони Великої Британії Джон Гілі оголосить про нове постачання ракет під час участі на засіданні Контактної групи з питань оборони України на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині.

"Останніми днями ми стали свідками трагічних наслідків невибіркових ударів Росії по Полтаві та Львову. Ці нові ракети британського виробництва допоможуть Україні захистити своїх людей, інфраструктуру і територію від жорстоких атак Путіна", — заявив Гілі.

Загалом Україна отримає 650 легких багатоцільових ракет на суму 162 млн фунтів стерлінгів (213,13 млн доларів), які допоможуть захистити країну від російських ударних дронів та бомбардувань. 

Як відомо, пакет озброєння фінансується шляхом фінансового пакета Великої Британії для України в розмірі 3 мільярдів фунтів стерлінгів на рік, а також внесків Норвегії через Міжнародний фонд для України (IFU).

Поставки першої партії ракет LMM мають розпочатися до кінця цього року. 

Що відомо про ракети LMM Martlet

Martlet — універсальна малогабаритна багатоцільова керована ракета Lightweight Multirole Missile (LMM) створена британським відділенням групи Thales.   Особливістю LMM Martlet є використання двоканальної системи наведення — лазерної променевої та інфрачервоної на кінцевій ділянці наведення.

Такі ракети вирізняються високою універсальністю і можуть запускатися з різних платформ на суходолі, морі та в повітрі.

Характеристики ракети:

  • швидкість — 1,5 Маха (близько 2,5 тисяч км/год),
  • дальність — понад 6 км,
  • стартова маса — 13 кг,
  • довжина — 1,3 м,
  • діаметр корпусу — 76 мм.

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