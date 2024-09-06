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Зеленський закликав союзників закінчити російську агресію вже цієї осені

6 вересня 2024 12:50
Катерина Османська - Редактор
Володимир Зеленський — президент закликав союзників закінчити агресію РФ вже цієї осені
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
Катерина Османська - Редактор

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова виробляти більше власної зброї та розвивати вітчизняне виробництво, але без підтримки партнерів не обійтися. Тому глава держави закликав світ допомогти та зробити так, щоб ця осінь стала часом падіння російської агресії.

Про це Володимир Зеленський сказав у своїй промові на 24-му засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". 

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"Ми готові виробляти більше власної зброї тут, в Україні. Ми готові працювати з вами над спільним виробництвом. Це й безпілотники, і ракети, і інше озброєння, яке добре зарекомендувало себе в бою й може посилити ваших чоловіків і жінок у силах оборони після цієї війни", — заявив Зеленський.

Водночас він додав, що Україні потрібне фінансування і вона готова швидко виробляти те, що допоможе закінчити війну та здійснити вирішальний тиск на Росію заради миру. 

"Зробімо так, щоб ця осінь стала часом падіння російської агресії, яке покладе край війні та відновить надійний міжнародний безпековий порядок", — звернувся до союзників український президент. 

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Володимир Зеленський зброя військова допомога Рамштайн війна в Україні Росія

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