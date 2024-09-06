Удари по Росії — Зеленський закликав союзників дозволити далекобійність

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Україні дуже необхідний дозвіл від партнерів бити далекобійною зброєю не лише по тимчасово окупованих територіях, а й по території Росії. Це потрібно для того, щоб РФ була вмотивована шукати мир.

Про це заявив Володимир Зеленський у своїй промові на 24-му засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

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Зеленський заявив, що його дуже тішить, що на "Рамштайні" представлені США, Велика Британія, Франція, Італія. Представникам цих країн він заявив, що спільно з ними Україна здійснила дуже важливі операції, зокрема в Криму. Вони дали змогу повернути безпеку в Чорне море й відновити український експорт продовольства.

Глава держави вкотре закликав партнерів дозволити знищувати військові цілі на території Росії західною далекобійною зброєю.

"Зараз ми чуємо, що ваша політика щодо далекобійності не змінилася, але ми бачимо зміни щодо ATACMS, Storm Shadow і SCALP — дефіцит ракет і співпраці. І це стосується навіть нашої території, окупованої Росією, включно з Кримом. Ми вважаємо такі кроки помилковими. Нам необхідна ця далекобійність не лише на окупованій території України, а й на території Росії, щоб у Росії був стимул прагнути до миру", — наголосив президент.