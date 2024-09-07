Як NASA врятувало несправний космічний корабель — унікальне відео

У NASA показали унікальні кадри повернення несправного космічного корабля на Землю
NASA повернула на Землю космічний корабель Boeing Starliner, який через несправність провів на Міжнародній космічній станції два місяці. Залишивши екіпаж на орбіті, корабель приземлився в пустелі Нью-Мексико.
Про це інформує агенція Reuters.
Як NASA врятувало несправний космічний корабель
Для повернення корабля агенція задіяла маневрові двигуни. Оскільки у NASA вважали цей хід занадто небезпечним, астронавтів Суніту Вілмор та Бутча Вільямса вирішили залишити на МКС.
За менш ніж п'ять годин корабель увійшов в атмосферу Землі, і через 45 хвилин приземлився в посушливій пустелі Нью-Мексико.
Агенція заявила, що космічний апарат завершив останній етап місії без проблем, і його буде відремонтовано. Також там додали, що астронавтів заберуть з космічної станції космічним кораблем SpaceX наступного року, у лютому.
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