Як NASA врятувало несправний космічний корабель — унікальне відео

Космічний корабель Boeing Starliner на МКС. Фото: телеканал NBC

NASA повернула на Землю космічний корабель Boeing Starliner, який через несправність провів на Міжнародній космічній станції два місяці. Залишивши екіпаж на орбіті, корабель приземлився в пустелі Нью-Мексико.

Про це інформує агенція Reuters.

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Для повернення корабля агенція задіяла маневрові двигуни. Оскільки у NASA вважали цей хід занадто небезпечним, астронавтів Суніту Вілмор та Бутча Вільямса вирішили залишити на МКС.

За менш ніж п'ять годин корабель увійшов в атмосферу Землі, і через 45 хвилин приземлився в посушливій пустелі Нью-Мексико.

Агенція заявила, що космічний апарат завершив останній етап місії без проблем, і його буде відремонтовано. Також там додали, що астронавтів заберуть з космічної станції космічним кораблем SpaceX наступного року, у лютому.