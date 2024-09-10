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Відмова Монголії арештовувати Путіна за ордером — прокурор МКС відреагував

10 вересня 2024 14:38
Євгенія Брюховецька - редактор
У МКС заявили, що на випадок ігнорування країною ордера є спеціальна процедура - деталі
Президент Росії Володимир Путін. Фото: Reuters
Євгенія Брюховецька - редактор

Монголія повинна була арештувати президента Росії Володимира Путіна під час його візиту до країни, але відмовилася це робити. Натомість прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив, що "є спеціальна процедура" у таких випадках.

Про це Хан сказав у коментарі РБК-Україна

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Хан зауважив, що у Римському статуті є спеціальна процедура щодо роботи з такими випадками.

"Що стосується Монголії, так це публічна інформація, що Путін там був… Це все контролюється суддями. Надалі коментувати не буду. Але судді цього свідомі. Ми знаємо що відбулося", — сказав прокурор МКС.

Він розповів, що зазвичай, коли трапляються випадки ігнорування щодо виконання ордера на арешт — відбувається генеральне засідання усіх держав-членів й ухвалюється рішення.

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