Лідер Росії Володимир Путін та президент Монголії Ухнаагійн Хурелсух. Фото: адміністрація президента Монголії

У понеділок, 2 вересня, російський лідер Володимир Путін прибув до Монголії. Попри ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна країна відмовилася його арештовувати, посилаючись на свою значну енергетичну залежність від Росії.

Про це повідомило видання Politico, посилаючись на заяву речника уряду Монголії у вівторок, 3 вересня.

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Представник уряду Монголії наголосив, що країна знаходиться в умовах значної енергетичної залежності, що ускладнює виконання рішення МКС щодо арешту Путіна. Він підкреслив, що Монголія імпортує 95% нафтопродуктів і понад 20% електроенергії з Росії та Китаю.

"Раніше ми потерпали від перебоїв з технічних причин. Ці поставки мають вирішальне значення для забезпечення нашого існування та існування нашого народу", — заявив речник.

Він додав, що Монголія незмінно дотримується політики нейтралітету у всіх своїх дипломатичних відносинах, що підтверджується офіційними заявами.

Представник Монголії також звернув увагу на те, що візит Путіна відповідає історичній традиції спільного святкування перемоги радянських і монгольських військ над Японією в битві на Халхін-Голі у 1939 році.

Нагадаємо, що речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий пообіцяв Монголії наслідки через відмову арештувати російського диктатора Володимира Путіна під час його візиту 2 вересня. За його словами, країна дозволила воєнному злочинцю уникнути правосуддя.