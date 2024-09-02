Лідер Ірану Алі Хаменеї та лідер Росії Володимир Путін. Фото: SPUTNIK via REUTERS

Іран найближчим часом може передати Росії балістичні ракети. Це може спровокувати швидку реакцію від союзників України.

Про це повідомило видання Bloomberg у понеділок, 2 вересня.

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Іран може передати РФ балістичні ракети

Анонімні джерела повідомляють, що Тегеран уже постачав Росії сотні безпілотників під час війни в Україні, але можливість передачі балістичних ракет вказує на потенційну ескалацію ситуації.

Попри те, що джерела не розкрили деталі щодо типу, кількості або термінів можливих постачань, один з чиновників зазначив, що передача може початися найближчими днями. США та інші країни НАТО неодноразово попереджали Іран про ризики такого кроку і намагаються через дипломатичні канали завадити цьому.

На даний момент, Національна рада безпеки США не надала коментарів на запит видання. Представники Міністерства закордонних справ Ірану та його місія при ООН також утрималися від коментарів.