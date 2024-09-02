Лидер Ирана Али Хаменеи и лидер России Владимир Путин. Фото: SPUTNIK via REUTERS

Иран в ближайшее время может передать России баллистические ракеты. Это может спровоцировать быструю реакцию от союзников Украины.

Об этом сообщило издание Bloomberg в понедельник, 2 сентября.

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Иран может передать РФ баллистические ракеты

Анонимные источники сообщают, что Тегеран уже снабжал России сотнями беспилотников во время войны в Украине, но возможность передачи баллистических ракет указывает на потенциальную эскалацию ситуации.

Несмотря на то, что источники не раскрыли детали по типу, количеству или срокам возможных поставок, один из чиновников отметил, что передача может начаться в ближайшие дни. США и другие страны НАТО неоднократно предупреждали Иран о рисках такого шага и пытаются через дипломатические каналы помешать этому.

На данный момент Национальный совет безопасности США не предоставил комментарии по запросу издания. Представители Министерства иностранных дел Ирана и его миссия при ООН также воздержались от комментариев.