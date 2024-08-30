Иран не планирует передавать России баллистические ракеты, заявил Боррель

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Фото: РБК-Украина

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Иран не планирует поставлять в Россию свои баллистические ракеты. В этом его заверил новый министр иностранных дел страны Аббас Арагчи.

Об этом в четверг, 29 августа, сообщила дипломатическая служба Евросоюза с ссылкой на пресс-конференцию Бореля по итогам заседания глав МИД стран ЕС в Брюсселе.

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"Некоторые государства-члены ссылались на Иран и угрозу поставки баллистических ракет в Россию. Перед началом встречи я отправил сообщение новому министру иностранных дел Ирану Сейеду Аббасу Арагчи, в котором выразил свою обеспокоенность", — рассказал глава дипломатии ЕС.

По его словам, он сразу получил ответ, в котором говорилось, что это ложная информация. Кроме того, Аббасу Арагчи предложил в конце месяца провести встречу в Нью-Йорке.

На вопрос журналистов, поверил ли Боррель заявлению иранского чиновника, который опроверг информацию о поставках беспилотников и оружия России, он ответил отрицательно, сказав: "нет".

Также во время ответов на вопросы глава дипломатии ЕС сообщил, что в Иране "мы проводим различие между дронами и ракетами".

"Что касается Ирана, давайте различать беспилотники и ракеты. Опасения, подозрения касаются возможности ракет. И это то, что сказал министр: ничего этого нет. И со своей стороны мы также не имеем доказательств, что это так", — резюмировал Боррель.