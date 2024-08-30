Іран не планує передавати Росії балістичні ракети, заявив Боррель

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель. Фото: РБК-Україна

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Іран не планує постачати до Росії свої балістичні ракети. У цьому його запевнив новий міністр закордонних справ країни Аббас Арагчі.

Про це у четвер, 29 серпня, повідомила дипломатична служба Євросоюзу з посиланням на прес-конференцію Бореля за підсумками засідання глав МЗС країн ЄС у Брюсселі.

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"Деякі держави-члени посилалися на Іран і загрозу постачання балістичних ракет до Росії. Перед початком зустрічі я відправив повідомлення новому міністру закордонних справ Ірану Сейєду Аббасу Арагчі, в якому висловив своє занепокоєння", — розповів голова дипломатії ЄС.

За його словами, він одразу отримав відповідь, в якій говорилося, що це помилкова інформація. Крім того, Аббасу Арагчі запропонував наприкінці місяця провести зустріч у Нью-Йорку.

На запитання журналістів, чи справді Боррель повірив заяві іранського чиновника, який спростував інформацію про постачання безпілотників і зброї Росії, він відповів негативно, сказавши: "ні".

Також під час відповідей на запитання глава дипломатії ЄС повідомив, що в Ірані "ми проводимо різницю між дронами та ракетами".

"Щодо Ірану, давайте розрізняти безпілотники та ракети. Побоювання, підозри стосуються можливості ракет. І це те, що сказав міністр: нічого цього немає. І зі свого боку ми також не маємо доказів, що це так", — резюмував Боррель.