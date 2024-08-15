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Трамп, Байден та Гарріс стали мішенями іранської фішингової кампанії, — звіт Google

15 серпня 2024 09:11
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор
Трамп, Байден та Гарріс стали мішенями іранської фішингової атаки
Камала Гарріс та Джо Байден. Фото: Reuters
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор

Іран атакував близько десятка людей, пов'язаних з президентом США Джо Байденом, віцепрезиденткою Камалою Гарріс і кандидатом у президенти Дональдом Трампом. Повідомляють про довготривалу фішингову атаку.

Про це пише видання Axios із посиланням на звіт компанії Google.

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За даними видання, до цього часу жодна зі сторонніх організацій не підтверджувала заяву кампанії Трампа про те, що вона стала мішенню іранської хакерської атаки.

У звіті вперше офіційно повідомляється, що Іран також націлився на адміністрацію Байдена — Гарріс та пов'язані з нею президентські кампанії.

Google заявила, що APT42 — іранська урядова хакерська група, яка також відома як Charming Kitten і Mint Sandstorm, — у травні та червні атакувала близько десятка осіб.

Хакери передусім атакували особисті електронні скриньки чиновників різних поштових провайдерів. Принаймні одна з цих атак — на відомого політичного консультанта — була успішною, як виявив Google.

Google не підтвердив, що саме так анонімне джерело злило нібито автентичні документи, викрадені у кампанії Трампа, в Politico, Washington Post і New York Times.

Дослідники безпеки Google все ще бачать, що APT42 намагається зламати особисті електронні поштові скриньки, пов'язані з Байденом, Трампом і віцепрезиденткою Гарріс.

Відома тактика APT42 охоплює вбудовування шкідливих посилань як в тіло електронних листів, так і в безпечні на вигляд вкладення PDF, що ускладнює їх виявлення користувачами.

Відомо, що ця ж хакерська група також взаємодіє з цілями на платформах зашифрованих повідомлень, таких як Signal і WhatsApp, щоб втертися в довіру.

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