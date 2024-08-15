На думку генерала Годжеса, наступ на курську область поставив крапку в питання "червоних ліній" Путіна

"Червоних ліній" більше немає — генерал армії США про урок українців Путіну
Наступ Сил оборони України на Курську область продемонстрував, що жодних так званих "червоних ліній" насправді не існує. Українські бійці виконали всі маневри по класичній робочій доктрині.
Про це в інтерв'ю Deutsche Welle 14 серпня, у середу заявив генерал-лейтенант армії США Бен Годжес, колишній командувач сухопутними військами США в Європі.
Що може зробити у відповідь Путін
На думку генерал-лейтенанта, військова операція ЗСУ в Курській області остаточно поставила крапку на цих "лініях". Військовий не вірить, що Путін застосує ядерну зброю. Все закінчиться черговими ракетними обстрілами.
"Найгірше, що він зробив, це обстріляв ракетами черговий супермаркет в Україні. Ми стримували себе занадто довго", – зазначив Годжес.
Він підкреслив, що Сили оборони України дали прекрасний урок всім європейським арміям — навіть в умовах тотального поширення дронів можна готувати операції такого масштабу.
Бен Годжес додав, що українські військові при атаці на Курську область виконали класичну робочу військову доктрину – вибрали слушний момент і відволікли супротивника, щоб зменшити тиск з інших ділянок фронту.
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