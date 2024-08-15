На думку генерала Годжеса, наступ на курську область поставив крапку в питання "червоних ліній" Путіна

Генерал Бен Годжес. Фото: US Embassy

Наступ Сил оборони України на Курську область продемонстрував, що жодних так званих "червоних ліній" насправді не існує. Українські бійці виконали всі маневри по класичній робочій доктрині.

Про це в інтерв'ю Deutsche Welle 14 серпня, у середу заявив генерал-лейтенант армії США Бен Годжес, колишній командувач сухопутними військами США в Європі.

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На думку генерал-лейтенанта, військова операція ЗСУ в Курській області остаточно поставила крапку на цих "лініях". Військовий не вірить, що Путін застосує ядерну зброю. Все закінчиться черговими ракетними обстрілами.

"Найгірше, що він зробив, це обстріляв ракетами черговий супермаркет в Україні. Ми стримували себе занадто довго", – зазначив Годжес.

Він підкреслив, що Сили оборони України дали прекрасний урок всім європейським арміям — навіть в умовах тотального поширення дронів можна готувати операції такого масштабу.

Бен Годжес додав, що українські військові при атаці на Курську область виконали класичну робочу військову доктрину – вибрали слушний момент і відволікли супротивника, щоб зменшити тиск з інших ділянок фронту.