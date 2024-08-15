Згідно з міжнародним правом ЗСУ повинні надавати гуманітарну підтримку місцевому населенню — для цього потрібні комендатури

Бійці ЗСУ поблизу російської Суджі. Фото: Генштаб ЗСУ

Оскільки Україна дотримується всіх норм міжнародного права, то на території, що контролюються ЗСУ можуть відкритись військові комендатури. Подібне питання вже обговорювалось з президентом Володимиром Зеленським.

Про це 14 серпня, у середу в етері Єдиного телемарафону заявив уповноважений з прав людини Верховної Ради Дмитро Лубінець.

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За словами Лубінця, міжнародне право вимагає від сторони, що контролює чужу територію виконувати весь спектр гуманітарних завдань. Тобто всіма силами допомагати місцевому населенню, надавати гуманітарну підтримку.

"Це питання обговорювалось з президентом для того, щоб була координація серед військових частин, які перебувають там, зокрема заради добровільної позиції ЗСУ у вигляді надання гуманітарної допомоги місцевому населенню, потрібно буде створити військові комендатури", — заявив Лубинець.

Проте коли конкретно можуть з'явитись комендатури у Курській області буде цілком залежати від військового командування України. Лубінець особливо підкреслив, що Сили оборони України чітко дотримуються норм міжнародного гуманітарного права.