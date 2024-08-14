Україна надаватиме жителям Курщини гуманітарну допомогу та допомагатиме їм евакуюватися

Ірина Верещук. Фото: Новини.LIVE

Мінреінтеграції відкрило цілодобову гарячу лінію для жителів Курської області, які потребують гуманітарної допомоги або хочуть евакуюватися в Україну. Гуманітарна ситуація на прилеглих територіях Курської області РФ може погіршитися, тому Україна має бути готова до прийому російських біженців.

Про це в середу, 14 серпня, повідомила віцепрем’єр-міністр — міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

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Скриншот повідомлення Ірини Верещук

Як жителям Курської області отримати допомогу від України

Залишити заявку на допомогу можна двома способами:

зателефонувати або написати на номер: +38 (093) 367-83-68 через Telegram або WhatsApp; написати на електронну пошту: hotlinesos24@gmail.com.

"Україна дотримується всіх норм міжнародного гуманітарного права. Ми забезпечимо мирним жителям Курщини необхідний захист та гуманітарну підтримку", — наголосила Верещук.