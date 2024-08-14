Україна надаватиме жителям Курщини гуманітарну допомогу та допомагатиме їм евакуюватися

Верещук повідомила про створення гарячої лінії допомоги для жителів Курської області
Мінреінтеграції відкрило цілодобову гарячу лінію для жителів Курської області, які потребують гуманітарної допомоги або хочуть евакуюватися в Україну. Гуманітарна ситуація на прилеглих територіях Курської області РФ може погіршитися, тому Україна має бути готова до прийому російських біженців.
Про це в середу, 14 серпня, повідомила віцепрем’єр-міністр — міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
Як жителям Курської області отримати допомогу від України
Залишити заявку на допомогу можна двома способами:
- зателефонувати або написати на номер: +38 (093) 367-83-68 через Telegram або WhatsApp;
- написати на електронну пошту: hotlinesos24@gmail.com.
"Україна дотримується всіх норм міжнародного гуманітарного права. Ми забезпечимо мирним жителям Курщини необхідний захист та гуманітарну підтримку", — наголосила Верещук.
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