Украина будет оказывать жителям Курщины гуманитарную помощь и помогать им эвакуироваться

Ирина Верещук. Фото: Новини.LIVE

Минреинтеграции открыло круглосуточную горячую линию для жителей Курской области, нуждающихся в гуманитарной помощи или желающих эвакуироваться в Украину. Гуманитарная ситуация на прилегающих территориях Курской области РФ может ухудшиться, поэтому Украина должна быть готова к приему российских беженцев.

Об этом в среду, 14 августа, сообщила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

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Скриншот сообщения Ирины Верещук

Как жителям Курской области получить помощь от Украины

Оставить заявку на помощь можно двумя способами:

позвонить по телефону или написать на номер: +38 (093) 367-83-68 через Telegram или WhatsApp; написать по электронной почте: hotlinesos24@gmail.com.

"Украина соблюдает все нормы международного гуманитарного права. Мы обеспечим мирным жителям Курщины необходимую защиту и гуманитарную поддержку", — подчеркнула Верещук.