Бійці нахвалюють САУ "Богдана", адже вона влучно стріляє і може розгорнутись всього за пару хвилин

Бойова робота САУ "Богдана". Фото: AZOV

Бійці батальйону спеціального призначення "Азов" продемонстрували, як вправно б'ють російських окупантів за допомогою української розробки — самохідної артилерійської установки "Богдана". Також бійці розповіли про бойовий шлях цих машин.

Відповідні фото та інформацію "Азов" розмістив на своєму каналі в Telegram.

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Бійці зауважують, що САУ "Богдана" можна привести в бойове положення за лічені хвилини. Екіпаж отримує координати ворожих цілей і готує гармату до бойового завдання. Після пострілів САУ може швидко покинути місце пострілів, щоб не підпадати під вогневу відповідь противника.

Вогнева міць, точність, мобільність — головні якості української САУ, кажуть в "Азові". Бойовий шлях машини, що розпочався в боях за острів Зміїний, масштабується і продовжується на Кремінському напрямку.