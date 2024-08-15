Бойцы нахваливают САУ "Богдана", ведь она метко стреляет и может развернуться всего за пару минут.

Боевая работа САУ "Богдана". Фото: AZOV

Бойцы батальона специального назначения "Азов" продемонстрировали, как ловко уничтожают российских оккупантов с помощью украинской разработки — самоходной артиллерийской установки "Богдана". Также бойцы рассказали о боевом пути этих машин.

Подходящие фото и информацию "Азов" разместил на своем канале в Telegram.

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Бойцы отмечают, что САУ "Богдана" можно привести в боевое положение в считанные минуты. Экипаж получает координаты вражеских целей и готовит пушку к боевому заданию. После выстрелов САУ может быстро покинуть место выстрелов, чтобы не подвергаться огневому ответу противника.

Огневая мощь, точность, мобильность — главные качества украинской САУ, говорят в "Азове". Боевой путь машины, начавшийся в боях за остров Змеиный, масштабируется и продолжается на Кременском направлении.