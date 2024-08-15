Согласно международному праву, ВСУ должны оказывать гуманитарную поддержку местному населению — для этого нужны комендатуры

Бойцы ВСУ вблизи российской Суджи. Фото: Генштаб ВСУ

Поскольку Украина придерживается всех норм международного права, то на контролируемых ВСУ территории могут открыться военные комендатуры. Подобный вопрос уже обсуждался с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом 14 августа, в среду в эфире Единого телемарафона заявил уполномоченный по правам человека Верховной Рады Дмитрий Лубинец.

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По словам Лубинца, международное право требует от стороны, контролирующей чужую территорию, выполнять весь спектр гуманитарных задач. То есть, всеми силами помогать местному населению, оказывать гуманитарную поддержку.

"Этот вопрос обсуждался с президентом для того, чтобы была координация среди находящихся там военных частей, в частности ради добровольной позиции ВСУ в виде оказания гуманитарной помощи местному населению, нужно будет создать военные комендатуры", — заявил Лубинец.

Однако, когда конкретно могут появиться комендатуры в Курской области, будет полностью зависеть от военного командования Украины. Лубинец особо подчеркнул, что Силы обороны Украины четко соблюдают нормы международного гуманитарного права.