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"Красных линий" больше нет — генерал армии США об уроке украинцев Путину

15 августа 2024 03:54
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
По мнению генерала Ходжеса, наступление на Курскую область поставило точку в вопросе "красных линий" Путина.
Генерал Бен Ходжес. Фото: US Embassy
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Наступление Сил обороны Украины на Курскую область продемонстрировало, что никаких так называемых "красных линий" на самом деле не существует. Украинские бойцы проделали все маневры по классической рабочей доктрине.

Об этом в интервью Deutsche Welle 14 августа, в среду, заявил генерал-лейтенант армии США Бен Ходжес, бывший командующий сухопутными войсками США в Европе.

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По мнению генерал-лейтенанта, военная операция ВСУ в Курской области окончательно поставила точку на этих "линиях". Военный не верит, что Путин применит ядерное оружие. Все закончится очередными ракетными обстрелами.

"Худшее, что он сделал, это обстрелял ракетами очередной супермаркет в Украине. Мы сдерживали себя слишком долго", — отметил Ходжес.

Он подчеркнул, что Силы обороны Украины дали прекрасный урок всем европейским армиям — даже в условиях тотального распространения дронов можно готовить операции такого масштаба.

Бен Ходжес добавил, что украинские военные при атаке на Курскую область выполнили классическую рабочую военную доктрину – выбрали подходящий момент и отвлекли противника, чтобы снизить давление с других участков фронта.

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