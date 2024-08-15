Трамп, Байден и Гаррис стали мишенями иранской фишинговой атаки

Трамп, Байден и Харрис стали мишенями иранской фишинговой кампании, — отчет Google
Иран атаковал около десятка человек, связанных с президентом США Джо Байденом, вице-президентом Камалой Гаррис и кандидатом в президенты Дональдом Трампом. Сообщают о длительной фишинговой атаке.
Об этом пишет издание Axios со ссылкой на отчет компании Google.
Фишинговая атака на кандидатов в президенты США
По данным издания, до этого времени ни одна из сторонних организаций не подтверждала заявление кампании Трампа о том, что она стала мишенью иранской хакерской атаки.
В отчете также официально сообщается, что Иран также нацелился на администрацию Байдена-Гаррис и связанные с ней президентские кампании.
Google заявила, что APT42 — иранская правительственная хакерская группа, также известная как Charming Kitten и Mint Sandstorm, — в мае и июне атаковала около десятка человек.
Хакеры, прежде всего, атаковали личные электронные ящики чиновников разных почтовых провайдеров. По крайней мере, одна из этих атак — на известного политического консультанта — была успешной, как обнаружил Google.
Google не подтвердил, что именно так анонимный источник слил якобы подлинные документы, похищенные в кампании Трампа, в Politico, Washington Post и New York Times.
Исследователи безопасности Google все еще видят, что APT42 пытается сломать личные электронные почтовые ящики, связанные с Байденом, Трампом и вице-президентом Гаррис.
Известная тактика APT42 включает в себя встраивание вредоносных ссылок как в тело электронных писем, так и в безопасные с виду вложения PDF, что затрудняет их обнаружение пользователями.
Известно, что эта же группа хакеров также взаимодействует с целями на платформах зашифрованных сообщений, таких как Signal и WhatsApp, чтобы втереться в доверие.
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