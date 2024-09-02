МИД Украины предупредил Монголию о последствиях из-за отказа арестовать Путина

Российский диктатор Владимир Путин в Монголии Фото: Sputnik/Natalia Gubernatorova/Pool via REUTERS

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий пообещал Монголии последствия из-за отказа арестовать российского диктатора Владимира Путина во время его визита 2 сентября. По его словам, страна позволила военному преступнику избежать правосудия.

Об этом Георгий Тихий написал в соцсети X

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"Отказ правительства Монголии выполнить обязывающий ордер МУС на арест Путина является тяжелым ударом для Международного уголовного суда и международной системы уголовного правосудия", — подчеркнул Тихий.

По его словам, Монголия таким поступком разделила ответственность за военные преступления Путина в Украине.

"Монголия позволила обвиняемому преступнику избежать правосудия, тем самым разделив ответственность за его военные преступления. Мы будем работать с партнерами, чтобы гарантировать, что это будет иметь последствия для Улан-Батора", — добавил представитель МИД Украины.

Пост Георгия Тихого. Фото: скриншот

Напомним, 2 сентября Путин, несмотря на угрозу ареста, прибыл в Монголию. В преддверии визита перед правительственным зданием, где была вывешена российская символика, состоялась акция протеста.

Ранее Международный уголовный суд (МКС) обязал Монголию арестовать российского лидера Владимира Путина по изданному в 2023 году ордеру.

Также в пресс-службе МИД Украины призвали Монголию арестовать Путина, если тот приедет в страну.