Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В Будапеште открылась первая украино-венгерская школа arrow

В Будапеште открылась первая украино-венгерская школа

31 августа 2024 17:49
Валерия Барановская - редактор
В Венгрии открыли украинско-венгерскую двуязычную школу
Открытие украино-венгерской школы в Будапеште. Фото: МИД
Валерия Барановская - редактор

В Будапеште открылась первая государственная двуязычная украино-венгерская школа для украинских детей. Это произошло в результате договоренностей между Президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины в субботу, 31 августа.

Читайте также:

В Венгрии открыли первую государственную украинско-венгерскую школу

Сегодня в Будапеште открыла свою дверь первая государственная двуязычная средняя школа и гимназия для украинских детей.

украинско-венгерскую школа
В Венгрии заработает первая украино-венгерская школа. Фото: МИД

"Во время визита Орбана в Киев в июле текущего года Зеленский отмечал важность создания образовательных учреждений для украинских детей за рубежом и получил заверения от венгерской стороны о поддержке этого проекта", — говорится в сообщении.

В Венгрии открыли первую государственную украино-венгерскую двуязычную школу для украинских детей
Присутствуют гости на открытии школы. Фото: МИД

В учебном заведении, которым управляет украинское общество "Дом украинских традиций", обучение будет проходить на украинском языке с 1 по 12 класс. Также предполагается изучение венгерского и английского языков.

школа в Венгрии
Школьный кабинет Фото: МИД

Финансирование школы осуществляется за счет государственных средств Венгрии.

Украинская школа в Венгрии
Кабинет украино-венгерской школы. Фото: МИД

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул важность этого события для сохранения украинской идентичности и поблагодарил венгерскую сторону за поддержку проекта.

"Открытие этой школы является важным шагом на пути развития украинского всемирного сообщества. Обеспечение доступа к образованию на родном языке является приоритетом для Зеленского и важной частью новой комплексной политики МИД в отношении украинцев за рубежом. Школа в Будапеште не только будет способствовать сохранению украинской идентичности, но и поможет нашим детям адаптироваться в иностранной среде, не теряя своих культурных корней", — заявил Кулеба.

Также важные новости дня по теме:

Владимир Зеленский Дмитрий Кулеба дети МИД учеба Венгрия Виктор Орбан школа

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

18:07 В Киеве загорелась крыша многоэтажки — спасатели ликвидировали пожар

17:51 На Одесчине до сих пор остается более тысячи розовых фламинго

17:49 В Будапеште открылась первая украино-венгерская школа

Text

17:33 Волонтер резко отреагировала на заявления Безуглой касаемо катастрофы F-16

17:26 Движение по трассе Одесса-Рени усложняется каждую минуту — какая ситуация сегодня вечером

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка - 80x80

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

17:25 Умеров ответил, связано ли увольнение Олещука с авиакатастрофой F-16

17:24 Первый день осени под палящим солнцем — синоптики предупредили, чего ждать от погоды завтра

17:02 Удар по Покровску — россияне попали в пожарно-спасательную часть

16:53 Бизнес на деоккупированных территориях нуждается в защите, — Александр Чумак

16:24 Мобилизированные жалуются на задачи, которые им дают на учениях — видео

18:07 В Киеве загорелась крыша многоэтажки — спасатели ликвидировали пожар

17:51 На Одесчине до сих пор остается более тысячи розовых фламинго

17:49 В Будапеште открылась первая украино-венгерская школа

17:26 Движение по трассе Одесса-Рени усложняется каждую минуту — какая ситуация сегодня вечером

17:25 Умеров ответил, связано ли увольнение Олещука с авиакатастрофой F-16

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка - 80x80

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

17:24 Первый день осени под палящим солнцем — синоптики предупредили, чего ждать от погоды завтра

17:02 Удар по Покровску — россияне попали в пожарно-спасательную часть

16:53 Бизнес на деоккупированных территориях нуждается в защите, — Александр Чумак

16:24 Мобилизированные жалуются на задачи, которые им дают на учениях — видео

16:23 На Одесчине пьяный мужчина бросил гранату в гараж с людьми

06:38 Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

29 августа 2024

18:16 Бен Ходжес рассказал, что нужно для победы Украины — эксклюзивное интервью

17:02 Почтили, но не всех — в Одессе разгорелся скандал вокруг новой Аллеи Героев

15:37 После скандалов и митингов в Одессе торжественно открыли Аллею Героев

Эксклюзив

15:16 Сколько стоит собрать ребенка в школу в Одессе — Новини.LIVE узнали стоимость

28 августа 2024

06:40 Цены за 1 кг цветных металлов в конце августа — сколько стоит латунь в Украине

Новость с фото

06:08 На треть дороже, чем в ЕС — как украинские сети электроники наживаются на отключениях света

27 августа 2024

18:27 Запрет Telegram в Украине — какая альтернатива есть у одесситов

Эксклюзив

10:07 Покалеченный юг — как отдыхают туристы в курортных поселках Одесчины

06:44 Старых цен не будет — сколько стоят квартиры в Киеве и как подорожала недвижимость

Text

17:33 Волонтер резко отреагировала на заявления Безуглой касаемо катастрофы F-16

Text

12:45 Журналист Евгений Киселев объяснил, почему дело Павла Дурова вызывает множество вопросов

30 августа 2024
Text

21:30 Военнопленный из Курской области прокомментировал сдачу в плен и условия содержания

Text

18:46 Школьная смета – реальные расходы одесситов в 2024 году

Text

17:50 ВСУ столкнулись с дефицитом боеприпасов в Курщине и дело против Безуглой — эфир Вечер.LIVE

Text

17:10 Вспышка лихорадки Западного Нила — хватит ли Киеву мест в больницах на случай эпидемии

Text

16:53 ВСУ держат россиян в ловушке на заводе в Волчанске

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка - 80x80

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

Text

13:11 Наступление россиян в Харьковской области и возможный арест Путина в Монголии — эфир День.LIVE

Text

12:54 Эвакуация шахтеров — нардеп высказался о необходимости переселения работников угольных шахт

Text

12:21 Эксперт спрогнозировал дату восстановления поврежденных объектов энергетики после ракетных ударов

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:13 Выплаты и вознаграждения военным с 1 сентября — сколько будут платить

29 августа 2024

06:10 Пенсии повысят в сентябре — кто из украинцев получит на 450 грн больше

21 августа 2024

09:18 Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира

29 августа 2024

09:31 Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не Арсенал

20 августа 2024

08:44 Бражко уйдет из Динамо сразу после матчей с Зальцбургом — что известно

28 августа 2024

10:31 С осени повестки будут вручать по-новому — что изменится в мобилизации

19 августа 2024

09:09 Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока

30 августа 2024

08:31 Шахтер заменит Пушича известным тренером — о ком речь

25 августа 2024

06:10 Индексация пенсий — что известно о перерасчете выплат в 2024 году

19 августа 2024

06:45 Бендерики с мясом, которые готовятся очень легко — сохраняйте рецепт к завтраку