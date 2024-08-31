В Венгрии открыли украинско-венгерскую двуязычную школу

Открытие украино-венгерской школы в Будапеште. Фото: МИД

В Будапеште открылась первая государственная двуязычная украино-венгерская школа для украинских детей. Это произошло в результате договоренностей между Президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины в субботу, 31 августа.

Читайте также:

В Венгрии открыли первую государственную украинско-венгерскую школу

Сегодня в Будапеште открыла свою дверь первая государственная двуязычная средняя школа и гимназия для украинских детей.

В Венгрии заработает первая украино-венгерская школа. Фото: МИД

"Во время визита Орбана в Киев в июле текущего года Зеленский отмечал важность создания образовательных учреждений для украинских детей за рубежом и получил заверения от венгерской стороны о поддержке этого проекта", — говорится в сообщении.

Присутствуют гости на открытии школы. Фото: МИД

В учебном заведении, которым управляет украинское общество "Дом украинских традиций", обучение будет проходить на украинском языке с 1 по 12 класс. Также предполагается изучение венгерского и английского языков.

Школьный кабинет Фото: МИД

Финансирование школы осуществляется за счет государственных средств Венгрии.

Кабинет украино-венгерской школы. Фото: МИД

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул важность этого события для сохранения украинской идентичности и поблагодарил венгерскую сторону за поддержку проекта.

"Открытие этой школы является важным шагом на пути развития украинского всемирного сообщества. Обеспечение доступа к образованию на родном языке является приоритетом для Зеленского и важной частью новой комплексной политики МИД в отношении украинцев за рубежом. Школа в Будапеште не только будет способствовать сохранению украинской идентичности, но и поможет нашим детям адаптироваться в иностранной среде, не теряя своих культурных корней", — заявил Кулеба.