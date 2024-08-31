В Угорщині відкрили українсько-угорську двомовну школу

У Будапешті відкрилася перша українсько-угорська школа
У Будапешті відкрилася перша державна двомовна українсько-угорська школа для українських дітей. Це сталося в результаті домовленостей між Президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.
Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України у суботу, 31 серпня.
В Угорщині відкрили першу державну українсько-угорську школу
Сьогодні у Будапешті відкрила свої двері перша державна двомовна середня школа та гімназія для українських дітей.
"Під час візиту Орбана до Києва у липні поточного року Зеленський наголошував на важливості створення освітніх закладів для українських дітей за кордоном та отримав запевнення від угорської сторони щодо підтримки цього проєкту", — йдеться в повідомленні.
У навчальному закладі, яким управляє українське товариство "Дім українських традицій", навчання відбуватиметься українською мовою з 1 по 12 клас. Також передбачається вивчення угорської та англійської мов.
Зазначається, що фінансування школи здійснюється за рахунок державних коштів Угорщини.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підкреслив важливість цієї події для збереження української ідентичності та подякував угорській стороні за підтримку проєкту.
"Відкриття цієї школи є важливим кроком на шляху розвитку української всесвітньої спільноти. Забезпечення доступу до освіти рідною мовою є пріоритетом для Зеленського та важливою частиною нової комплексної політики МЗС щодо українців за кордоном. Школа в Будапешті не лише сприятиме збереженню української ідентичності, але й допоможе нашим дітям адаптуватися в іноземному середовищі, не втрачаючи свого культурного коріння", — заявив Кулеба.
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