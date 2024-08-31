В Угорщині відкрили українсько-угорську двомовну школу

Відкриття українсько-угорської школи в Будапешті. Фото: МЗС

У Будапешті відкрилася перша державна двомовна українсько-угорська школа для українських дітей. Це сталося в результаті домовленостей між Президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України у суботу, 31 серпня.

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В Угорщині запрацює перша українсько-угорська школа. Фото: МЗС

"Під час візиту Орбана до Києва у липні поточного року Зеленський наголошував на важливості створення освітніх закладів для українських дітей за кордоном та отримав запевнення від угорської сторони щодо підтримки цього проєкту", — йдеться в повідомленні.

Присутні гості на відкритті школи. Фото: МЗС

У навчальному закладі, яким управляє українське товариство "Дім українських традицій", навчання відбуватиметься українською мовою з 1 по 12 клас. Також передбачається вивчення угорської та англійської мов.

Шкільний кабінет. Фото: МЗС

Зазначається, що фінансування школи здійснюється за рахунок державних коштів Угорщини.

Кабінет українсько-угорської школи. Фото: МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підкреслив важливість цієї події для збереження української ідентичності та подякував угорській стороні за підтримку проєкту.

"Відкриття цієї школи є важливим кроком на шляху розвитку української всесвітньої спільноти. Забезпечення доступу до освіти рідною мовою є пріоритетом для Зеленського та важливою частиною нової комплексної політики МЗС щодо українців за кордоном. Школа в Будапешті не лише сприятиме збереженню української ідентичності, але й допоможе нашим дітям адаптуватися в іноземному середовищі, не втрачаючи свого культурного коріння", — заявив Кулеба.