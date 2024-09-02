В Ростовской области произошел масштабный пожар 2 сентября

Пожар в Ростовской области Фото: скриншот с видео

В Ростовской области произошел масштабный пожар. Огонь перекрыл единственный путь к станице Романовка Волгодонского района.

Об этом сообщают росСМИ в понедельник, 2 сентября.

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Масштабный пожар в Ростовской области

"Возгорание только расширяется, и, как сообщают местные, подбирается к местной АЗС. Сильный ветер и пыльная буря сильно мешают тушению, только раздувая пламя", — пишут росСМИ.

По информации местных, в станице исчез свет, а жители бегут из домов. Также жителям соседних деревень порекомендовали закрыть окна из-за сильного дыма.

Напомним, ночью 1 сентября Москву и ряд регионов России атаковали беспилотники, в результате чего возник пожар на Московском НПЗ. Также в Тверской области пострадали нефтеперерабатывающий завод и газораспределительная сеть в Конаково.

Ранее на нефтебазе "Росрезерва" возле хутора Астахов в Ростовской области расширился пожар. Местные власти 28 августа жаловались на удар дронами по нефтебазе.