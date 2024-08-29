Удар по нафтобазі в Ростовській області — вогонь охопив третій резервуар

Удар по нафтобазі в Ростовській області — супутники зафіксували поширення пожежі
На нафтобазі "Росрезерва" біля хутора Астахов у Ростовській області розширилась пожежа, вогонь охопив вже третій резервуар з паливом. Місцева влада 28 серпня скаржилась на удар дронами по нафтобазі.
Про це повідомила російська служба "Радіо Свобода" та показала супутникові знімки.
Пожежа на нафтобазі в Ростовській області
Журналісти зазначили, що нещодавно у мережі з'явився новий знімок з місця пожежі на нафтобазі "Росрезерва". Вони свідчать про те, що вогонь поширився на третій резервуар із паливом.
"Відео очевидців і дані системи NASA FIRMS, що відстежує пожежі на поверхні Землі, свідчать, що нафтобаза продовжує горіти вже другий день", — йдеться у матеріалі.
Крім того, місцеві Telegram-канали пишуть, що пожежникам не вистачає для гасіння спеціальних апаратів, які подають піну для нейтралізації палива, що горить.
Читайте Новини.LIVE!