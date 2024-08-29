Удар по нафтобазі в Ростовській області — вогонь охопив третій резервуар

Пожежа на нафтобазі РФ в Ростовській області. Фото: скриншот з відео

На нафтобазі "Росрезерва" біля хутора Астахов у Ростовській області розширилась пожежа, вогонь охопив вже третій резервуар з паливом. Місцева влада 28 серпня скаржилась на удар дронами по нафтобазі.

Про це повідомила російська служба "Радіо Свобода" та показала супутникові знімки.

Читайте також:

Пожежа на нафтобазі в Ростовській області

Журналісти зазначили, що нещодавно у мережі з'явився новий знімок з місця пожежі на нафтобазі "Росрезерва". Вони свідчать про те, що вогонь поширився на третій резервуар із паливом.

Пожежа на нафтобазі о 08:55 28 серпня. Фото: t.me/radiosvoboda

Пожежа на нафтобазі об 11:26 28 серпня. Фото: t.me/radiosvoboda

"Відео очевидців і дані системи NASA FIRMS, що відстежує пожежі на поверхні Землі, свідчать, що нафтобаза продовжує горіти вже другий день", — йдеться у матеріалі.

Крім того, місцеві Telegram-канали пишуть, що пожежникам не вистачає для гасіння спеціальних апаратів, які подають піну для нейтралізації палива, що горить.