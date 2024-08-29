Удар по нефтебазе в Ростовской области – огонь охватил третий резервуар

Пожар на нефтебазе РФ в Ростовской области Фото: скриншот с видео

На нефтебазе "Росрезерва" возле хутора Астахов в Ростовской области расширился пожар, огонь охватил уже третий резервуар с топливом. Местные власти 28 августа жаловались на удар дронами по нефтебазе.

Об этом сообщила российская служба Радио Свобода и показала спутниковые снимки.

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Пожар на нефтебазе в Ростовской области

Журналисты отметили, что недавно в сети появился новый снимок с места пожара на нефтебазе "Росрезерва". Они говорят о том, что огонь распространился на третий резервуар с топливом.

Пожар на нефтебазе в 08:55 28 августа. Фото: t.me/radiosvoboda

Пожар на нефтебазе в 11.26 28 августа. Фото: t.me/radiosvoboda

"Видео очевидцев и данные системы NASA FIRMS, отслеживающей пожары на поверхности Земли, свидетельствуют о том, что нефтебаза продолжает гореть уже второй день", — говорится в материале.

Кроме того, местные Telegram-каналы пишут, что пожарным не хватает для тушения специальных аппаратов, которые подают пену для нейтрализации горящего топлива.