Встреча Чернышева и Фицо 28 августа — детали

Роберт Фицо и Алексей Чернышев. Фото: Facebook Алексея Чернышева

Глава "Нафтогазу" Алексей Чернышов в среду, 28 августа, встретился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Стороны обсудили энергетическую безопасность.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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Чернышев подчеркнул, что главная тема переговоров была посвящена усиленному сотрудничеству Киева и Братиславы для укрепления общей энергетической безопасности Восточной Европы.

Чиновник заявил, что для Словакии это о стабильных поставках энергоресурсов для населения, а для Украины — об усилении нацбезопасности через содействие диверсификации Европой источников поставок энергии.

"Поблагодарил главу словацкого правительства за конструктивную позицию и открытость к диалогу. Договорились работать вместе над обеспечением энергетической устойчивости региона", — отметил Чернышов.