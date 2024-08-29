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Глава Нафтогазу Чернышов встретился с премьером Словакии Фицо — о чем говорили

29 августа 2024 14:11
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор
Встреча Чернышева и Фицо 28 августа — детали
Роберт Фицо и Алексей Чернышев. Фото: Facebook Алексея Чернышева
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор

Глава "Нафтогазу" Алексей Чернышов в среду, 28 августа, встретился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Стороны обсудили энергетическую безопасность.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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Чернышев подчеркнул, что главная тема переговоров была посвящена усиленному сотрудничеству Киева и Братиславы для укрепления общей энергетической безопасности Восточной Европы.

Чиновник заявил, что для Словакии это о стабильных поставках энергоресурсов для населения, а для Украины — об усилении нацбезопасности через содействие диверсификации Европой источников поставок энергии.

"Поблагодарил главу словацкого правительства за конструктивную позицию и открытость к диалогу. Договорились работать вместе над обеспечением энергетической устойчивости региона", — отметил Чернышов.

чернышей фицо
Скриншот сообщения Чернышова

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