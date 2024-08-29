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Глава Нафтогазу Чернишов зустрівся з прем'єром Словаччини Фіцо — про що говорили

29 серпня 2024 14:11
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
Зустріч Чернишова та Фіцо 28 серпня — деталі
Роберт Фіцо та Олексій Чернишов. Фото: Facebook Олексія Чернишова
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

Глава "Нафтогазу" Олексій Чернишов у середу, 28 серпня, зустрівся з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Сторони обговорили енергетичну безпеку.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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Чернишов наголосив, що головна тема переговорів була присвячена посиленій співпраці Києва та Братислави для зміцнення спільної енергетичної безпеки Східної Європи.

Урядовець заявив, що для Словаччини це про стабільне постачання енергоресурсів для населення, а для України — про посилення нацбезпеки через сприяння диверсифікації Європою джерел постачання енергії.

"Подякував очільнику словацького уряду за конструктивну позицію та відкритість до діалогу. Домовилися працювати разом над забезпеченням енергетичної стійкості регіону", — зазначив Чернишов.

чернишов фіцо
Скриншот допису Чернишова

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Нафтогаз Словаччина Україна нафта газ Роберт Фіцо

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