Зустріч Чернишова та Фіцо 28 серпня — деталі

Роберт Фіцо та Олексій Чернишов. Фото: Facebook Олексія Чернишова

Глава "Нафтогазу" Олексій Чернишов у середу, 28 серпня, зустрівся з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Сторони обговорили енергетичну безпеку.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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Чернишов наголосив, що головна тема переговорів була присвячена посиленій співпраці Києва та Братислави для зміцнення спільної енергетичної безпеки Східної Європи.

Урядовець заявив, що для Словаччини це про стабільне постачання енергоресурсів для населення, а для України — про посилення нацбезпеки через сприяння диверсифікації Європою джерел постачання енергії.

"Подякував очільнику словацького уряду за конструктивну позицію та відкритість до діалогу. Домовилися працювати разом над забезпеченням енергетичної стійкості регіону", — зазначив Чернишов.