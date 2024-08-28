Місцева влада не говорить про пожежу на нафтобазі, але місцеві мешканці звітують про пожежу на нафтобазі комбінату "Атлас", що у Ростовській області

Пожежа на нафтобазі комбінату "Атлас" в Ростовській області. Фото: ASTRA

Дві години тому у Ростовській області безпілотники вразили нафтобазу комбінату "Атлас" в Ростовській області. Місцева влада відзвітувала, що збила чотири БПЛА, але про пожежу не повідомляла, хоча у мережі вже з'явились дані про загоряння на нафтобазі.

Про це 28 серпня повідомляє агенція ASTRA.

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За даними агенції, на нафтобазу у Кам'янському районі Ростовської області відбулась атака безпілотників. Але місцева влада про пожежу не повідомляла.

"Близько 03:00 ночі в Ростовській області збито 4 БПЛА. За попередніми даними, постраждалих немає. Інформація уточнюється", — написав губернатор.

А ось місцеві мешканці інформують саме про виникнення масштабної пожежі.

За даними журналістів, з моменту початку роботи комбінат "Атлас" спеціалізується на зберіганні нафтопродуктів. Також комбінат відпускає нафтопродукти російської армії.

Три роки тому там навіть проводились спільні навчання Міноборони та Росрезерву. У показових навчаннях з відпустки нафтопродуктів для потреб армії відпрацьовувалися три способи – автомобільний, залізничний та трубопровідний.