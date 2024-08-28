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БПЛА поразили очередную нефтебазу в Ростовской области — наблюдается довольно сильный пожар

28 августа 2024 06:06
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Местные власти не говорят о пожаре на нефтебазе, но местные жители сообщают о пожаре на нефтебазе комбината "Атлас", что в Ростовской области
Пожар на нефтебазе комбината "Атлас" в Ростовской области Фото: ASTRA
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Два часа назад в Ростовской области беспилотники поразили нефтебазу комбината "Атлас" в Ростовской области. Местные власти отчитались, что сбили четыре БПЛА, но о пожаре не сообщали, хотя в сети уже появились данные о возгорании на нефтебазе.

Об этом 28 августа сообщает агентство ASTRA.

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По данным агентства, на нефтебазу в Каменском районе Ростовской области произошла атака беспилотников. Но местные власти о пожаре не сообщали.

"Около 03:00 ночи в Ростовской области сбито 4 БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет. Информация уточняется", — написал губернатор.

А вот местные жители сообщают именно о возникновении масштабного пожара.

По данным журналистов, с момента начала работы комбинат "Атлас" специализируется на хранении нефтепродуктов. Также комбинат отпускает нефтепродукты российской армии.

Три года назад там даже проводились совместные учения Минобороны и Росрезерва. В показательных учениях по отпуску нефтепродуктов для нужд армии отрабатывались три способа – автомобильный, железнодорожный и трубопроводный.

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