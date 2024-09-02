У Ростовській області сталася масштабна пожежа 2 вересня

Пожежа у Ростовській області. Фото: скриншот з відео

У Ростовській області сталася масштабна пожежа. Вогонь перекрив єдину дорогу до станиці Романівка Волгодонського району.

Про це повідомляють росЗМІ у понеділок, 2 вересня.

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Масштабна пожежа у Ростовській області

"Займання лише розширюється, і, як повідомляють місцеві, підбирається до місцевої АЗС. Сильний вітер і запорошена буря сильно заважають гасіння, тільки роздмухуючи полум'я", — пишуть росЗМІ.

За інформацією місцевих, у станиці зникло світло, а мешканці тікають з будинків. Також жителям сусідніх сіл порекомендували закрити вікна через сильний дим.

Нагадаємо, вночі 1 вересня Москву та низку регіонів Росії атакували безпілотники, внаслідок чого виникла пожежа на Московському НПЗ. Також у Тверській області постраждали нафтопереробний завод та газорозподільна мережа у Конаково.

Раніше на нафтобазі "Росрезерва" біля хутора Астахов у Ростовській області розширилась пожежа. Місцева влада 28 серпня скаржилася на удар дронами по нафтобазі.