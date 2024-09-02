Путін прибув до Монголії, де його зустріла голова МЗС країни

Лідера Росії Володимира Путіна зустріла голова МЗС Монголії. Фото: адміністрація президента Монголії

Лідер Росії Володимир Путін, попри загрозу арешту, прибув до Монголії в понеділок, 2 вересня. Напередодні візиту перед урядовою будівлею, де була вивішена російська символіка, відбулася акція протесту.

Про прибуття Путіна повідомила адміністрація президента Монголії.

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Візит Путіна в Монголію

В аеропорту "Буянт-Ухаа" Путіна зустріли Міністр закордонних справ Монголії Батмунхіїн Батцецег і посол Росії в Монголії Олексій Євсіков.

Під час візиту президент Монголії Ухнаагій Хурелсух та президент Росії Володимир Путін планують провести офіційні переговори та взяти участь у церемонії підписання документів, що стосуються двосторонніх відносин та співпраці.

Відомо, що перед урядовою будівлею Монголії, де була вивішена російська символіка, відбулася акція протесту. Учасники, озброєні українськими прапорами та плакатами, закликали уряд Монголії арештувати Путіна за воєнні злочини.

Заклики затримати Путіна

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch закликала Монголію заборонити Путіну в'їзд або ж арештувати його.

"Монголія порушить свої міжнародні зобов'язання як член МКС, якщо дозволить президенту Росії Володимиру Путіну відвідати країну, не заарештувавши його. Прийом Путіна, який переховується від МКС, буде не тільки образою для численних жертв злочинів російських військ, але й підірве важливий принцип, за яким ніхто, незалежно від того, наскільки він сильний, не стоїть вище від закону", — зазначила старша радниця з міжнародного правосуддя Human Rights Watch Марія Елена Віньолі.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд (МКС) зобов'язав Монголію заарештувати російського лідера Володимира Путіна за виданим у 2023 році ордером.

Також ми писали, що у пресслужбі Міністерства закордонних справ України (МЗС) закликали Монголію заарештувати Путіна, якщо той приїде до країни.