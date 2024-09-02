Путін заявив, що має родичів, які вільно володіють китайською

Володимир Путін. Фото: скриншот

Російський лідер Володимир Путін відкрив громадськості раніше невідомий факт про своїх родичів. За словами диктатора, "маленькі члени" його сім'ї вільно розмовляють китайською.

Таку заяву Путін зробив на зустрічі зі школярами в Республіці Тива у понеділок, 2 вересня, пишуть росЗМІ.

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На зустрічі зі школярами у кизильській школі 2 вересня російський диктатор заявив, що "маленькі члени" його родини володіють китайською мовою. Але про кого саме йдеться, він не уточнив.

"Члени моєї сім’ї, маленькі, теж говорять китайською мовою. Говорять вільно", — зазначив Путін.

За словами лідера росіян, в країні зростає інтерес до китайської мови. Причина — розвиток контактів між Москвою та Пекіном, а також ділова співпраця між двома державами.

Відомо, що у Путіна є дві дорослі доньки, у яких є свої діти — онуки Путіна. Також припускають, що є і позашлюбна донька і спільні діти з ексгімнасткою Аліною Кабаєвою.