Міжнародний кримінальний суд зобов'язав Монголію заарештувати Володимира Путіна

Російський лідер Володимир Путін. Фото: Reuters

Міжнародний кримінальний суд (МКС) зобов'язав Монголію заарештувати російського лідера Володимира Путіна. Це має відбутися під час його візиту в країну наступного тижня.

Про це повідомило видання BBC у п'ятницю, 30 серпня.

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Монголія зобов'язана заарештувати Путіна в разі його візиту до країни

Міжнародний кримінальний суд зобов'язав Монголію заарештувати російського диктатора під час його запланованого візиту до країни наступного тижня.

Прессекретар МКС Фаді ель-Абдалла наголосив, що Монголія, як і інші члени МКС, має "зобов'язання співпрацювати із судом". Це стосується і ордерів на арешт, зокрема щодо Путіна.

Цей візит стане першим для Путіна до країни, що підписала Римський статут, з моменту винесення постанови МКС про його арешт у березні 2023 року.