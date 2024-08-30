Международный уголовный суд обязал Монголию арестовать Владимира Путина

Российский лидер Владимир Путин. Фото: Reuters

Международный уголовный суд (МКС) обязал Монголию арестовать российского лидера Владимира Путина. Это должно произойти во время его визита в страну на следующей неделе.

Об этом сообщило издание BBC в пятницу, 30 августа.

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Международный уголовный суд обязал Монголию арестовать российского диктатора во время его запланированного визита в страну на следующей неделе.

Пресссекретарь МКС Фади эль-Абдалла подчеркнул, что Монголия, как и другие члены МКС, имеет "обязательство сотрудничать с судом". Это касается и ордеров на арест, в том числе в отношении Путина.

Этот визит станет первым для Путина в страну, подписавшую Римский устав, с момента вынесения постановления МКС об его аресте в марте 2023 года.