Международный уголовный суд обязал Монголию арестовать Владимира Путина

Международный уголовный суд обязал Монголию задержать Путина
Международный уголовный суд (МКС) обязал Монголию арестовать российского лидера Владимира Путина. Это должно произойти во время его визита в страну на следующей неделе.
Об этом сообщило издание BBC в пятницу, 30 августа.
Монголия обязана арестовать Путина в случае его визита в страну
Международный уголовный суд обязал Монголию арестовать российского диктатора во время его запланированного визита в страну на следующей неделе.
Пресссекретарь МКС Фади эль-Абдалла подчеркнул, что Монголия, как и другие члены МКС, имеет "обязательство сотрудничать с судом". Это касается и ордеров на арест, в том числе в отношении Путина.
Этот визит станет первым для Путина в страну, подписавшую Римский устав, с момента вынесения постановления МКС об его аресте в марте 2023 года.
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