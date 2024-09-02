Путин заявил, что имеет родственников, свободно владеющих китайским

Реверанс в сторону Китая – Путин сделал неожиданное заявление о своей семье
Российский лидер Владимир Путин открыл общественности ранее неизвестный факт своих родственников. По словам диктатора, "маленькие члены" его семьи свободно разговаривают на китайском.
Такое заявление Путин сделал на встрече с школьниками в Республике Тива в понедельник, 2 сентября, пишут росСМИ.
Путин имеет китайскоязычных родственников
На встрече со школьниками в кизильской школе 2 сентября российский диктатор заявил, что "маленькие члены" его семьи владеют китайским языком. Но о ком именно речь он не уточнил.
"Члены моей семьи, маленькие, тоже говорят на китайском языке. Говорят свободно", — отметил Путин.
По словам лидера россиян, в стране растет интерес к китайскому языку. Причина — развитие контактов между Москвой и Пекином, а также деловое сотрудничество между двумя государствами.
Известно, что у Путина две взрослые дочери, у которых есть свои дети — внуки Путина. Также предполагается, что есть и внебрачная дочь и общие дети с эксгимнасткой Алиной Кабаевой.
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