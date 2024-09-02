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Путин прибыл в Монголию, несмотря на угрозу ареста — как отреагировали в стране

2 сентября 2024 18:42
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Путин прибыл в Монголию, где его встретила глава МИД страны
Лидера России Владимира Путина встретила глава МИД Монголии. Фото: администрация президента Монголии
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Лидер России Владимир Путин, несмотря на угрозу ареста, прибыл в Монголию в понедельник, 2 сентября. В преддверии визита перед правительственным зданием, где была вывешена российская символика, состоялась акция протеста.

О прибытии Путина сообщила администрация президента Монголии.

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Визит Путина в Монголию

В аэропорту "Буянт-Ухаа" Путина встретили министр иностранных дел Монголии Батмунхиин Батцецег и посол России в Монголии Алексей Евсиков.

В ходе визита президент Монголии Ухнаагий Хурелсух и президент России Владимир Путин планируют провести официальные переговоры и принять участие в церемонии подписания документов, касающихся двусторонних отношений и сотрудничества.

Известно, что перед правительственным зданием Монголии, где была вывешена российская символика, прошла акция протеста. Участники, вооруженные украинскими флагами и плакатами, призвали правительство Монголии арестовать Путина за военные преступления.

Призывы задержать Путина

Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала Монголию запретить Путину въезд или арестовать его.

"Монголия нарушит свои международные обязательства как член МУС, если позволит президенту России Владимиру Путину посетить страну, не арестовав его. Прием Путина, скрывающегося от МУС, будет не только оскорблением для многочисленных жертв преступлений российских войск, но и подорвет важный принцип, по которому никто, независимо от того, насколько он силен, не стоит выше закона", — отметила старший советник по международному правосудию Human Rights Watch Мария Елена Виньоли.

Напомним, Международный уголовный суд (МКС) обязал Монголию арестовать российского лидера Владимира Путина по выданному в 2023 году ордеру. 

Также мы писали, что в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины (МИД) призвали Монголию арестовать Путина, если тот приедет в страну.

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