МЗС України попередило Монголію про наслідки через відмову арештувати Путіна

Російський диктатор Володимир Путін у Монголії. Фото: Sputnik/Natalia Gubernatorova/Pool via REUTERS

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий пообіцяв Монголії наслідки через відмову арештувати російського диктатора Володимира Путіна під час його візиту 2 вересня. За його словами, країна дозволила воєнному злочинцю уникнути правосуддя.

Про це Георгій Тихий написав у соцмережі X

Читайте також:

Візит Путіна в Монголію

"Відмова уряду Монголії виконати зобов’язуючий ордер МКС на арешт Путіна є важким ударом для Міжнародного кримінального суду та міжнародної системи кримінального правосуддя", — наголосив Тихий.

За його словами, Монголія таким вчинком розділила відповідальність за воєнні злочини Путіна в Україні.

"Монголія дозволила обвинуваченому злочинцю уникнути правосуддя, тим самим розділивши відповідальність за його воєнні злочини. Ми працюватимемо з партнерами, щоб гарантувати, що це матиме наслідки для Улан-Батора", — додав речник МЗС України.

Допис Георгія Тихого. Фото: скриншот

Нагадаємо, 2 вересня Путін попри загрозу арешту прибув до Монголії. Напередодні візиту перед урядовою будівлею, де була вивішена російська символіка, відбулася акція протесту.

Раніше Міжнародний кримінальний суд (МКС) зобов'язав Монголію заарештувати російського лідера Володимира Путіна за виданим у 2023 році ордером.

Також у пресслужбі МЗС України закликали Монголію заарештувати Путіна, якщо той приїде до країни.