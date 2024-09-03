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Розмінна монета Путіна — в Офісі Генпрокурора України засудили Монголію

3 вересня 2024 14:47
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
Генпрокурор Андрій Костін звернувся до влади Монголії через візит Путіна
Президент Росії Володимир Путін тисне руку президенту Монголії Ухнаагіну Хурэлсуху
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

Генеральний прокурор України Андрій Костін звернувся до влади Монголії на тлі візиту російського президента Володимира Путіна в країну. Україна жорстко розкритикувала бездіяльність влади стосовно прохань арештувати лідера РФ.

Заяву Андрія Костіна оприлюднила пресслужба Офісу Генерального прокурора у вівторок, 3 вересня.

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Заява ОГП стосовно ситуації в Монголії. Фото: скриншот

"Сьогодні путін принизив Монголію, цинічно використавши її як розмінну монету у своїй геополітичній грі.  Хотів би нагадати представникам влади цієї країни, що здатність дотримуватися своїх зобовʼязань за міжнародним правом — це один з основних критеріїв належності держави до цивілізованого світу. Світу, який цінує людське життя та свободу.", — зазначив Андрій Костін. 

Він додав, що коли злочинцю гарантують безпеку, це підриває суть глобальної правової системи та порушує цінності демократичних країн.  

"Відмовою від арешту Путіна Монголія свідомо поставила під удар свою міжнародну суб'єктність. Україна добре знає ціну незалежності. Норми міжнародного права створені саме для того, щоб народи у світі не платили кровʼю за свою свободу, як зараз за неї платять українці", — висловився Костін. 

Попри це Генпрокурор України анонсував продовження співпраці з міжнародними партнерами для покарання росіян за скоєні воєнні злочини. 

Нагадаємо, Путін прибув до Монголії 2 вересня попри загрозу арешту. Раніше Міжнародний кримінальний суд наказав Монголії заарештувати Володимира Путіна за ордером, виданим у 2023 році. МЗС України також зверталося до Монголії із закликом заарештувати Путіна у разі його візиту до країни.

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