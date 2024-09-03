Генпрокурор Андрей Костин обратился к власти Монголии из-за визита Путина

Президент России Владимир Путин давит руку президенту Монголии Ухнаагину Хурэлсуху

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин обратился к властям Монголии на фоне визита российского президента Владимира Путина в страну. Украина жестко раскритиковала бездействие властей по поводу просьб арестовать лидера РФ.

Заявление Андрея Костина обнародовала пресс-служба Офиса Генерального прокурора во вторник, 3 сентября.

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Заявление Офиса Генерального прокурора в Монголию

Заявление ОГП по ситуации в Монголии. Фото: скриншот

"Сегодня Путин унизил Монголию, цинично использовав ее как разменную монету в своей геополитической игре. Хотел бы напомнить представителям власти этой страны, что способность придерживаться своих обязательств по международному праву — это один из основных критериев принадлежности государства к цивилизованному миру. Миру, который ценит человеческое жизнь и свободу.", — отметил Андрей Костин.

Он добавил, что когда преступник гарантирует безопасность, это подрывает суть глобальной правовой системы и нарушает ценности демократических стран.

"Отказом от ареста Путина Монголия сознательно поставила под удар свою международную субъектность. Украина хорошо знает цену независимости. Нормы международного права созданы именно для того, чтобы народы в мире не платили кровью за свою свободу, как сейчас за нее платят украинцы", — высказался Костин.

Несмотря на это, Генпрокурор Украины анонсировал продолжение сотрудничества с международными партнерами для наказания россиян за совершенные военные преступления.

Напомним, Путин прибыл в Монголию 2 сентября, несмотря на угрозу ареста. Ранее Международный уголовный суд приказал Монголии арестовать Владимира Путина по ордеру, выданному в 2023 году. МИД Украины также обращалось в Монголию с призывом арестовать Путина в случае его визита в страну.