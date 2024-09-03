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В Монголии объяснили, почему не арестовали Путина по ордеру МКС

3 сентября 2024 16:49
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Монголия назвала причину, почему не арестовала Путина
Лидер России Владимир Путин и президент Монголии Ухнаагийн Хурелсух. Фото: администрация президента Монголии
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

В понедельник, 2 сентября, российский лидер Владимир Путин прибыл в Монголию. Несмотря на ордер Международного уголовного суда на арест Путина, страна отказалась его арестовывать, ссылаясь на свою значительную энергетическую зависимость от России.

Об этом сообщило издание Politico, ссылаясь на заявление представителя правительства Монголии во вторник, 3 сентября.

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Представитель правительства Монголии подчеркнул, что страна находится в условиях значительной энергетической зависимости, что усложняет выполнение решения МКС по аресту Путина. Он подчеркнул, что Монголия импортирует 95% нефтепродуктов и более 20% электроэнергии из России и Китая.

"Раньше мы страдали от перебоев по техническим причинам. Эти поставки имеют решающее значение для обеспечения нашего существования и существования нашего народа", — заявил спикер.

Он добавил, что Монголия неизменно придерживается политики нейтралитета во всех своих дипломатических отношениях, что подтверждается официальными заявлениями.

Представитель Монголии также обратил внимание, что визит Путина соответствует исторической традиции совместного празднования победы советских и монгольских войск над Японией в битве на Халхин-Голе в 1939 году.

Напомним, что спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий пообещал Монголии последствия из-за отказа арестовать российского диктатора Владимира Путина во время его визита 2 сентября. По его словам, страна позволила военному преступнику избежать правосудия.

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