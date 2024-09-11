Камала Гарріс під час дебатів спрогнозувала, як розгорталися б події в Україні за умови президентства Трампа

Камала Гарріс. Фото: ABC.News

Камала Гарріс розкритикувала свого опонента на виборах Дональда Трампа через його намагання налагодити дружні стосунки з російським диктатором Володимиром Путіним. На думку демократки, він міг би здати Україну Росіїі впродовж 24 годин.

Про це Гарріс заявила в середу, 11 вересня, під час дебатів у Філадельфії в ефірі телеканалу ABC.News.

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"Нам потрібно розуміти важливість НАТО і того, що ми робимо для підтримки України. Інакше б Путін вже сидів у Києві і думав, як напасти на Польщу. Ви думаєте, що ви дружите з диктатором, але він би вас з'їв на обід, навіть не закусуючи", — заявила Гарріс.

Демократка наголосила, що за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення зустрічалася із Зеленським, поділилася з ним даними розвідки й порадила, як Україна може себе посилити.

"Ми зібрали 50 країн на підтримку України. Вона має право захищатися. Завдяки нашим ракетам і обладнанням Україна дотепер існує й захищає себе", — повідомила віцепрезидентка США.

У відповідь на це Трамп зауважив, що, якби був президентом, Путін "сидів в Москві та був набагато щасливішим, ніж зараз".

"У нього є ядерна зброя, і, можливо, врешті-решт він її використовуватиме. Він почав війну, тому що вони неправильно вели переговори. Вона вела переговори з Путіним і Зеленським — за три дні почалася війна. Вона найгірший переговорник", — заявив республіканець, фактично звинувативши опонентку в початку війни в Україні.