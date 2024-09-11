Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Здався б за 24 години — Гарріс припустила дії Трампа під час війни в Україні arrow

Здався б за 24 години — Гарріс припустила дії Трампа під час війни в Україні

11 вересня 2024 06:45
Чекарьова Марія - редактор
Камала Гарріс під час дебатів спрогнозувала, як розгорталися б події в Україні за умови президентства Трампа
Камала Гарріс. Фото: ABC.News
Чекарьова Марія - редактор

Камала Гарріс розкритикувала свого опонента на виборах Дональда Трампа через його намагання налагодити дружні стосунки з російським диктатором Володимиром Путіним. На думку демократки, він міг би здати Україну Росіїі впродовж 24 годин.

Про це Гарріс заявила в середу, 11 вересня, під час дебатів у Філадельфії в ефірі телеканалу ABC.News.

Читайте також:

Що каже Гарріс про імовірний розвиток подій в Україні за президентства Трампа

"Нам потрібно розуміти важливість НАТО і того, що ми робимо для підтримки України. Інакше б Путін вже сидів у Києві і думав, як напасти на Польщу. Ви думаєте, що ви дружите з диктатором, але він би вас з'їв на обід, навіть не закусуючи", — заявила Гарріс.

Демократка наголосила, що за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення зустрічалася із Зеленським, поділилася з ним даними розвідки й порадила, як Україна може себе посилити.

"Ми зібрали 50 країн на підтримку України. Вона має право захищатися. Завдяки нашим ракетам і обладнанням Україна дотепер існує й захищає себе", — повідомила віцепрезидентка США.

У відповідь на це Трамп зауважив, що, якби був президентом, Путін "сидів в Москві та був набагато щасливішим, ніж зараз".

"У нього є ядерна зброя, і, можливо, врешті-решт він її використовуватиме. Він почав війну, тому що вони неправильно вели переговори. Вона вела переговори з Путіним і Зеленським — за три дні почалася війна. Вона найгірший переговорник", — заявив республіканець, фактично звинувативши опонентку в початку війни в Україні.

Також важливі новини дня по темі:

володимир путін дебати Дональд Трамп Камала Гарріс війна в Україні

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

09:05 Долар продовжує зростати, а євро та злотий дешевшати — який курс іноземних валют сьогодні

08:55 Кешбек до 3 тис. грн — скільки українців приєдналося до програми

08:46 Окупанти вночі випустили по Україні дрони та ракети — скільки ворожих цілей знищила ППО

08:35 Путін хоче полетіти до Туреччини, але вимагає супровід з винищувачів та боїться готелів США, — MEE

08:35 В Україні можуть запровадити тотальний відеоконтроль за громадянами — адвокат вказав на нюанс

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

08:32 Тарифи на електрику зросли — скільки витрачає бізнес у 2024 році

08:28 Усик далеко попереду — Forbes опублікував рейтинг найбагатших українських спортсменів

08:26 Трамп і Гарріс провели дебати — американці висловились, який кандидат сподобався більше

08:02 Вдвічі більше танків та уп'ятеро більше безпілотників — як Росія стрімко нарощує ВПК

08:02 Чоловік проігнорував дві бойові повістки від ТЦК — яке покарання призначив суд

09:05 Долар продовжує зростати, а євро та злотий дешевшати — який курс іноземних валют сьогодні

08:55 Кешбек до 3 тис. грн — скільки українців приєдналося до програми

08:46 Окупанти вночі випустили по Україні дрони та ракети — скільки ворожих цілей знищила ППО

08:35 Путін хоче полетіти до Туреччини, але вимагає супровід з винищувачів та боїться готелів США, — MEE

08:35 В Україні можуть запровадити тотальний відеоконтроль за громадянами — адвокат вказав на нюанс

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

08:32 Тарифи на електрику зросли — скільки витрачає бізнес у 2024 році

08:28 Усик далеко попереду — Forbes опублікував рейтинг найбагатших українських спортсменів

08:26 Трамп і Гарріс провели дебати — американці висловились, який кандидат сподобався більше

08:02 Вдвічі більше танків та уп'ятеро більше безпілотників — як Росія стрімко нарощує ВПК

08:02 Чоловік проігнорував дві бойові повістки від ТЦК — яке покарання призначив суд

06:40 Ціни на алюміній в Україні — скільки коштує 1 кг кольорових металів у вересні

10 вересня 2024

06:40 Вартість кольорових металів у вересні — скільки ви отримаєте за 1 кг міді в Україні

06:30 В Україні почали падати ціни на кукурудзу — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

9 вересня 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 та нові AirPods — які новинки показали на презентації Apple

7 вересня 2024
Ексклюзив

06:23 Гроші знайшлися — чому Рада відмовилася підвищувати податки та чиїм коштом фінансуватимуть армію

6 вересня 2024

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

17:27 Причини мовних скандалів в Одесі — думка містян

5 вересня 2024

18:33 Донатять, але не всі й не завжди — кого найчастіше підтримують одесити

4 вересня 2024
Ексклюзив

18:41 Україна може залишитися без свіжих овочів та фруктів вже цієї зими — відома причина

06:40 Скільки коштує 1 кг чормету — ціни на брухт в Україні у вересні

Text

08:00 Забруднення Десни та візит Блінкена і Леммі до Києва — ефір Ранок.LIVE

10 вересня 2024
Text

23:14 У США готуються до дебатів Трампа та Гарріс — ексклюзивні кадри Новини.LIVE

Text

18:42 Повітряні тривоги — як ставляться до них одесити сьогодні

Text

17:50 Плани США щодо закінчення війни в Україні та новий задум Кремля — ефір Вечір.LIVE

Text

17:13 Експерт пояснив, чому частина українських ФОПів у Польщі закриваються

Text

15:04 Нардеп сказав, яка категорія українців повертатиметься з-за кордону після війни

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

Text

14:36 В Україні зросла середня зарплата — експерт озвучив причину

Text

13:00 Зеленський готує завершення війни, а в Кремлі назвали умову для переговорів — ефір День.LIVE

Text

11:15 Еколог назвав, що могло стати причиною забруднення Десни

Text

10:47 Захист української енергетики — нардеп запропонував інший варіант замість великих витрат

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

29 серпня 2024

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

8 вересня 2024

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок