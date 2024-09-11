Дальнобойные удары по России — Байден сделал новое заявление

Президент США Джо Байден. Фото: AP

Президент США Джо Байден дал понять, что Украина, вероятно, все же получит разрешение на дальнобойные удары американским оружием по России. Белый дом над этим работает.

Об этом американский лидер сказал в комментарии журналистам в среду, 11 сентября.

Читайте также:

Что сказал Байден

После того, как западные государства подтвердили передачу Ираном ракет России, журналисты спросили у Байдена о снятии запрета на дальнобойные удары по территории России.

Глава Белого дома заявил, что "работает" над возможностью разрешить Украине использовать против России ракеты дальнего радиуса действия, произведенные США.

"Мы работаем сейчас над этим", — сказал Байден.

Ранее группа ключевых республиканцев Палаты представителей США обратились к президенту Джо Байдену с просьбой снять ограничения на использование Украиной систем вооружения большой дальности, которые предоставила Америка. Они призывают, чтобы Киеву разрешили бить по целям вглубь территории России.