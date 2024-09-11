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Республиканцы призвали Байдена снять ограничения на удары Украиной оружием США вглубь РФ, — CNN

11 сентября 2024 07:45
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Республиканцы требуют от Байдена снять запрет на удары Украины по России
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS, Nathan Howard
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Группа ключевых республиканцев Палаты представителей США обратились к президенту Джо Байдену с просьбой снять ограничения на использование Украиной систем вооружения большой дальности, которые предоставила Америка. Они призывают, чтобы Киеву разрешили бить по целям вглуби территории России.

Об этом во вторник, 10 сентября, сообщает CNN.

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Когда было отправлено письмо

Издание пишет, что письмо, датированное 9 сентября, перекликается с неоднократными призывами украинского правительства и президента Украины Владимира Зеленского. Его отправили перед визитом госсекретаря США Энтони Блинкена, который будет в Киеве сегодня, 11 сентября. Также письмо отправлено в то время, когда администрация Байдена продолжает оценивать запрос Киева на нанесение ударов по территории России.

Цель визита Блинкена и Лэмми в Киев

Американские чиновники ожидают, что Блинкен, который отправляется в Украину вместе с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми, во время поездки в Киев соберет информацию о том, как удары на дальние расстояния повлияют на общую военную стратегию Украины. Отмечается, что Великобритания также рассматривает возможность разрешить Украине наносить более глубокие удары по территории России с использованием британских крылатых ракет большой дальности Storm Shadow.

Кроме того, Блинкен заявил, что ожидает обсуждение этой темы на встрече президента США Джо Байдена и премьер-министра Британии Кира Стармера, которая пройдет в пятницу, 13 сентября, в Вашингтоне.

"Мы будем внимательно слушать наших украинских партнеров. Мы оба будем отчитываться перед премьер-министром, перед президентом Байденом в ближайшие дни. И я полностью ожидаю, что это то, чем они займутся, когда встретятся в пятницу", — заявил главный дипломат США во вторник, 10 сентября, в Лондоне.

Реакция Байдена на вопрос журналистов

Позже, в этот же день, последовала реакция и от самого Байдена по поводу темы ограничений. На вопрос, снимут ли США ограничения, он сказал следующее:

"Мы сейчас работаем над этим", — заявил президент Америки.

При этом, двое официальных лиц США сообщили CNN, что администрация Байдена не ожидает никаких изменений в политике относительно снятия ограничений. Один из них заявил, что в настоящее время нет открытости для их снятия. Другой поддержал его, заявив, что несмотря на то, что американские и украинские чиновники регулярно обсуждают этот вопрос, администрация не ожидает изменений в политике по ATACMS.

Украина использовала большинство ракет ATACMS, которые ей передали

Тем временем CNN пишет, что по утверждениям законодателей-республиканцев, запреты ограничили возможности Украины победить в войне с Россией и предоставили силам Кремля убежище, из которого они могут безнаказанно атаковать нашу страну.

"Администрации давно пора изменить курс и снять оставшиеся ограничения на использование Украиной оружия, предоставленного США, против законных военных целей в России", — написали законодатели в письме отправленном Байдену.

По словам одного из американских чиновников, США передали Украине "несколько сотен" ATACMS и страна "использовала большинство из них".

Что сказано в письме республиканцев Байдену

CNN подчеркнуло, что как и в случае с предыдущими шагами, которые США предприняли для поддержки Украины на поле боя, в администрации существуют опасения, что разрешение нашей стране нанести еще больший удар по территории России может привести к эскалации конфликта и побудить РФ еще больше обвинить Америку в участии в войне.

Однако законодатели-республиканцы утверждают, что опасения администрации по поводу эскалации конфликта последовательно опровергаются с самого первого дня войны.

"Ни использование Украиной оружия, предоставленного США, в России, ни ее военное вторжение в Курскую область РФ... не вызвали эскалационной реакции России", — написали они.

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