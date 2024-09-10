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Джо Байден направил Конгрессу секретный доклад о своей стратегии по войне в Украине

10 сентября 2024 08:47
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
Джо Байден направил Конгрессу секретный план о войне в Украине
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Craig Hudson
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

Администрация президента США Джо Байдена направила секретный отчет о стратегии войны в Украине. Речь идет о плане, как именно Америка и союзники могут помочь Украине выиграть войну против России.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимные источники, приближенные к президенту США.

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Как утверждают источники Reuters, в Конгрессе подтвердили факт, что отчет таки поступил законодателям в понедельник, 9 сентября, однако там еще его не рассмотрели.

Этот отчет требовали от Джо Байдена после того, как Палата представителей в апреле приняла законопроект о дополнительных расходах из бюджета США в размере 95 миллиардов долларов, из которых 61 млрд должен был поступить Украине, а остальные — для Израиля, гражданского населения в зонах конфликтов по всему миру, для "противодействия коммунистическому Китаю" в Индо-Тихом океане.

Тогда же Джо Байдена резко критиковали за ограничения на использование дальнобойного оружия в России из-за рисков эскалации конфликта. Хотя поддержку Украины поддерживают демократы и многие республиканцы в Конгрессе.

Конгресс просил у Байдена представить детальную стратегию по Украине в начале июня после принятого законопроекта о финансировании. Прошло несколько недель после завершения окончательного срока, и некоторые члены Конгресса заявили, что они "глубоко разочарованы и хотят рассмотреть вопрос о блокировании дальнейшего финансирования".

Ранее главный республиканец в Комитете по иностранным делам Сената Джим Риш заявил, что без отчета-стратегии помощь Украине оказывают "вслепую".

"С первых дней войны Путина против Украины мы просили администрацию Байдена-Харриса предоставить стратегию относительно того, как США и наши союзники могут помочь Украине выиграть войну. Когда они не ответили на наши запросы, мы законодательно обязали прислать стратегию в Конгресс, но конечный срок истек, а ответа не было. Президент Байден и вице-президент Харрис обязаны стратегией не только нам, но и американскому народу, и его пренебрежение говорит о том, что они не имеют его или боятся им поделиться", — говорил Риш.

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