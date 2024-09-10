Джо Байден надіслав Конгресу секретний план про війну в Україні

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Craig Hudson

Адміністрація президента США Джо Байдена надіслала секретний звіт про стратегію війни в Україні. Йдеться про план, як саме Америка та союзники можуть допомогти Україні виграти війну проти Росії.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на анонімні джерела, наближені до президента США.

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Як стверджують джерела Reuters, у Конгресі підтвердили факт, що звіт таки надійшов до законодавців у понеділок, 9 вересня, однак там ще його не розглянули.

Цей звіт вимагали від Джо Байдена після того, як Палата представників у квітні прийняла законопроєкт про додаткові витрати з бюджету США сумою на 95 мільярдів доларів, з яких 61 млрд мав надійти Україні, а решта — для Ізраїлю, цивільного населення в зонах конфліктів по всьому світу та для "протидії комуністичному Китаю" в Індо-Тихому океані.

Тоді ж Джо Байдена різко критикували за обмеження на використання далекобійної зброї в Росії через ризики ескалації конфлікту. Хоча підтримку України підтримують демократи та чимало республіканців у Конгресі.

Конгрес просив у Байдена подати детальну стратегію щодо України на початку червня після прийнятого законопроєкту про фінансування. Минуло кілька тижнів після закінчення кінцевого терміну, і деякі члени Конгресу заявили, що вони "глибоко розчаровані та хочуть розглянути питання про блокування подальшого фінансування".

Раніше головний республіканець у Комітеті закордонних справ Сенату Джим Ріш заявив, що без звіту-стратегії допомогу Україні надають "наосліп".

"З перших днів війни Путіна проти України ми просили адміністрацію Байдена-Гарріса надати стратегію щодо того, як США та наші союзники можуть допомогти Україні виграти війну. Коли вони не відповіли на наші запити, ми законодавчо зобов’язали надіслати стратегію до Конгресу, але кінцевий термін минув, а відповіді не було. Президент Байден і віце-президент Гарріс завдячують стратегією не лише нам, а й американському народові, і його зневага говорить про те, що вони не мають його або бояться ним поділитися", — казав Ріш.