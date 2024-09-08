У США підрахували, скільки днів у відпустці провів Байден за час президентства

Президент США Джо Байден на пляжі. Фото: Reuters

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден 40% свого перебування на посаді провів у відпустці. Відповідні підрахунки зробила Республіканська партія.

Про це пише New York Post.

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Відпустки Байдена

"Президент Байден витрачає майже стільки ж часу на відпочинок та оздоровлення, скільки й на управління країною", — зазначає видання.

Там підрахували, що 81-річний президент накопичив 532 дні відпустки менш ніж за чотири роки — близько 40% від 1 326 днів, які він провів на посаді.

Національний комітет Республіканської партії повідомив, що середньостатистичному американцю, який отримує 11 днів відпустки на рік, знадобилося б приблизно 48 років, аби накопичити таку кількість вихідних.

New York post пише, що минулої суботи Байден "розважався на сонці в Рехобот-Біч, штат Делавер", і це був його "16-й день поспіль у відпустці".

Байден на пляжі. Фото: AP

Ці дані роблять чинного президента найбільш неактивним головнокомандувачем Америки. Помічники Байдена неодноразово стверджували, що він працює віддалено і залишається на зв'язку під час відпустки.

Водночас колишній очільник країни Дональд Трамп провів 26% свого президентства в особистих поїздках за межами Вашингтона — 381 з 1 461 дня перебування на посаді.

Рональд Рейган та Барак Обама відпочивали лише 11% своїх дворічних президентських термінів, а Джиммі Картер робив перерви лише на 79 днів, що становить 5% від його терміну.