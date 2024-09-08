В США подсчитали, сколько дней в отпуске провел Байден за время президентства

Президент США Джо Байден на пляже. Фото: Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден 40% своего пребывания в должности провел в отпуске. Соответствующие подсчеты сделала Республиканская партия.

Об этом пишет New York Post.

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Отпуска Байдена

"Президент Байден тратит почти столько же времени на отдых и оздоровление, сколько и на управление страной", — отмечает издание.

Там подсчитали, что 81-летний президент накопил 532 дня отпуска менее чем за четыре года — около 40% от 1326 дней, которые он провел на должности.

Национальный комитет Республиканской партии сообщил, что среднестатистическому американцу, получающему 11 дней отпуска в год, понадобилось бы примерно 48 лет, чтобы накопить такое количество выходных.

New York post пишет, что в прошлую субботу Байден "развлекался на солнце в Рехобот-Бич, штат Делавер", и это был его "16-й день подряд в отпуске".

Байден на пляже. Фото: AP

Эти данные делают действующего президента наиболее неактивным главнокомандующим Америки. Помощники Байдена не раз утверждали, что он работает удаленно и остается на связи во время отпуска.

В то же время, бывший глава страны Дональд Трамп провел 26% своего президентства в личных поездках за пределами Вашингтона — 381 с 1461 дня пребывания на должности.

Рональд Рейган и Барак Обама отдыхали только 11% своих двухлетних президентских сроков, а Джимми Картер делал перерывы всего на 79 дней, что составляет 5% от его срока.