Риск применения ядерного оружия РФ по Украине был настоящим

Тактическое ядерное оружие РФ. Фото: Reuters

В начале полномасштабного вторжения России в Украину существовал реальный риск применения ядерного оружия . Это произошло после успешного контрнаступления ВСУ осенью 2022 года.

Об этом сообщил глава ЦРУ Уильям Бернс на фестивале FT в Лондоне, пишет The Telegraph.

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Глава ЦРУ заявил, что в начале полномасштабного вторжения существовал реальный риск применения Россией тактического ядерного оружия. По его словам, внезапный прорыв ВСУ на северо-востоке Украины вызвал опасения, что российский лидер Владимир Путин примет крайние меры.

"Был момент осенью 2022 года, когда я считаю, что существовал настоящий риск потенциального использования тактического ядерного оружия", — отметил Бернс.

В октябре 2022 года возникли опасения по поводу возможной атаки РФ после того, как российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Украина собирается использовать радиоактивную "грязную бомбу".

Российские СМИ тогда утверждали, что Киев собирает ядерные материалы для использования на поле боя в "грязной бомбе" или "ядерном оружии малой мощности".

Бернс заявил, что президент США Джо Байден отправил его поговорить с российским коллегой Сергеем Нарышкиным в конце 2022 года, чтобы четко разъяснить, каковы последствия такого рода эскалации.

В ноябре 2022 года Бернс все же отправился в Турцию, чтобы встретиться с Нарышкиным.

"Он передает сообщения о последствиях применения ядерного оружия Россией и рисках эскалации для стратегической стабильности", — сообщалось тогда в заявлении Белого дома.